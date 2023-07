Verkehr

VCÖ: Höheres Unfallrisiko in Urlaubsländern

Viele Burgenländerinnen und Burgenländer fahren mit dem Auto in den Urlaub. Bei Fahrten ins Ausland weist jetzt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) darauf hin, dass in beliebten Urlaubsländern wie Italien, Kroatien und Griechenland das Unfallrisiko höher ist als in Österreich.