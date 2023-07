LA-Staatsmeisterschaft: Gold für Pallitsch

Raphael Pallitsch wurde im Rennen über die 1.500 Meter seiner Favoritenrolle gerecht und holte in Bregenz seinen fünften Freiluft-Staatsmeistertitel. Der 33-Jährige im Dienste der SVS Leitathletik setzte sich auf den letzten Metern gegen den Mödlinger Marcel Tobler durch und gewann das Rennen mit einer Zeit von 3:40,74 min. Bronze geht an Andreas Vojta vom team2012.at. Der Oggauer Pallitsch bleibt damit etwas mehr als zwei Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit, die er im Juni in Budapest aufgestellt hat – mehr dazu in Raphael Pallitsch: Bestleistung und Sieg.

Pallitsch hofft noch auf ein Ticket für die bevorstehende Weltmeisterschaft, die Mitte August ebenfalls in Budapest stattfinden wird. „Mit dem Ergebnis heute erhöhen sich auf jeden Fall die Chancen“, so Pallitsch, der allerdings noch ein gutes Ergebnis samt Weltranglistenpunkte für ein WM-Ticket benötigen wird.

Bronze für Glaser, Silber für Wiener

Ein Duftmarke hinterlässt auch die 17-jährige Marie Glaser von der Leichtathletikakademie Eisenstadt. Glaser holte hinter Sandra Schauer (Union St. Pölten) und Katharina Stöger (Union Salzburg Leichtathletik) die Bronzemedaille über 1.500 Meter. Mit einer Zeit von 4:31,40 erreichte sie nicht nur eine persönliche Bestzeit, sondern auch neuen burgenländischen U23-und U20-Rekord.

Für die dritte burgenländische Medaille am Sonntag sorgte Speerwerfer Adam Wiener vom ATS-Pinkafeld. Wiener warf im Rahmen der Staatsmeisterschaften in Bregenz mit seinem letzten Versuch 61,49 Meter und damit Saisonbestleistung. Das reichte für Silber. Auf Gold von Matthias Lasch (TGW Zehnkampf-Union) fehlten rund zweieinhalb Meter. Insgesamt holte das Burgenland damit bei diesen Titelkämpfen mit fünf Startern fünf Medaillen.