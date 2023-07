Hilfe für alleinerziehende Storchenmutter

Bei Familie Steinwandtner in Jois logieren derzeit vier Jungstörche: Zwei im Storchennest auf dem Dach und zwei in einem von Leonhard Steinwandtner gebauten Nest im Garten. Da Papa Storch einen gebrochenen Fuß hat, fällt er für die Nahrungssuche aus. Er habe von der Storchenstation in Rust die Auskunft bekommen, dass man die Storchenmutter unterstützen müsse, weil diese alleine nicht vier Junge versorgen könne, erzählte Steinwandtner. Daher habe man zwei Jungstörche in den Garten übersiedelt.

Beliebtes Fotomotiv

Die Jungtiere bekommen viermal am Tag frischen Fisch, Hühner- und Putenfleisch serviert. Sie seien nicht scheu und vom Heurigen aus die Leute gewohnt, erzählte Steinwandtner: „Wenn ich für jedes Foto einen Euro bekommen würde, wäre ich schon ein reicher Mann.“ In den vergangenen 25 Jahren hat der Joiser mit Störchen schon viel erlebt: „Einmal kommen sie ins Badezimmer, einmal haben sie einen Unfall – das ist halt immer Action.“