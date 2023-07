Kultur

Kammermusikfest Lockenhaus mit Raritäten

Derzeit findet in Lockenhaus das traditionelle Kammermusikfest statt. 28 Veranstaltungen stehen in der Pfarrkirche und auf der Burg Lockenhaus auf dem Spielplan. Beim Programm will man den Gästen immer wieder auch Neues und selten Gespieltes bieten.