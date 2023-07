„Der zerbrochene Krug“: Premiere in Parndorf

Das Stück dreht sich rund um Dorfrichter Adam. Er soll im Gerichtssaal herausfinden, wer in der vergangenen Nacht Frau Marthes Krug zerbrochen hat. Eine schwierige Situation, denn er selbst war mitten in der Nacht ins Zimmer der jungen Dame geschlichen und hat dabei den Krug zerbrochen. „Die Herausforderung war es, diesen Kleist umzusetzen, also dem Leben einzuhauchen. Aber es funktioniert und die Lacher sind da“, sagte Intendant Christian Spatzek nach der Premiere.

ORF

Theater mitten im Ort

Gespielt wird die Rolle des Richters Adam vom Burgenländer Georg Kusztrich. „Es ist für einen Schauspieler sicher eine große Rolle, eine Herausforderung in allen Richtungen. Das Grundthema ist: Wem glaube ich was? Ist der Gerichtsbarkeit immer mit Vertrauen zu begegnen oder nicht? Das ist auch heutzutage – vielleicht mehr denn je – auch ein großes Fragezeichen“, so Kusztrich.

„Der zerbrochene Krug“ Ausschnitte aus der Premiere

Mitten im Dorf, die Kirche als Kulisse – auf Mikrofone wird hier seit jeher verzichtet – das macht das Sommertheater in Parndorf aus.

Publikum über die Premiere Richard Lugner, Schauspielerin Edith Leyrer, Johann Maszl (Obmann Theater Sommer Parndorf) und Pfarrer Franz Borenich über den Premierenabend

Den zerbrochenen Krug gibt es in Parndorf noch bis zum 30. Juli zu sehen.