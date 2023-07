Urlaub als Kostenfalle

Der Sommerurlaub kann schnell zu einem teuren Spaß werden. Oft fange der Teufelskreis schon bei der Planung an, sagte Michaela Puhr von der Schuldenberatung Burgenland. Denn bereits die Bezahlung der geplanten Reise sorge in manchen Fällen für die ersten Schulden – etwa bei Ratenzahlungen für Unterkunft und Anreise. Besser wäre es, schon im Vorhinein für den Urlaub anzusparen, so Puhr. Bereits bei der Planung sollte man festlegen, was man sich leisten könne und sich dann auch daran halten.

Puhr: Auf Kreditkarte verzichten

Auch im Urlaubsort lauern Schuldenfallen. Dazu zählen beispielsweise Restaurants in Top-Lage, was sich auf den Preis niederschlagen kann. Lokale in den Seitengassen können günstiger sein – ein Vergleich lohne sich oftmals, empfahl Puhr. Sie empfiehlt, auf die Kreditkarte zu verzichten. Man verliere schnell den Überblick über die Ausgaben und das könne teuer werden. Bei Urlauben außerhalb der EU kann die Handynutzung ein weiterer Kostenfaktor werden, wenn hohe Roaming-Gebühren anfallen. Hier lohne sich eventuell das Hinzubuchen einer Auslandsoption, sagte Puhr.