Naturpark Rosalia: Artenvielfalt soll gestärkt werden

Oberhalb der Naturparkgemeinde Draßburg steht auf einem Hügel das Schwarze Kreuz. Hier gab es früher Magerwiesen und Trockenrasen, die beweidet wurden. Heute ist das Gelände verbuscht, und es wachsen standortfremde Bäume. Ziel sei es nun, wieder den Urzustand herzustellen, sagte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) bei der Vorstellung des Projekts.

ORF

„Es geht um die Wiederherstellung und vor allem die Verbesserung von ausgewählten, besonders wertvollen und immer seltener werdenden Flächen. Das sind in den Naturparks vor allem Trockenrasen und Feuchtgebiete. Ein ganz klares Ziel ist eben, die Biodiversität, also die Artenvielfalt, massiv zu erhöhen“, so Eisenkopf.

Weitere Trockenrasenprojekte

Ähnliche Trockenrasenprojekte sollen auch in Loipersbach und Rohrbach umgesetzt werden. In Sieggraben und Pöttelsdorf seien wiederum Naturbiotope geplant. Ähnliche Projekte gebe es in vier Bundesländern, sagte Naturparke-Österreich-Geschäftsführer, Franz Handler. In Summe sind in etwa 700.000 Euro eingereicht worden. „Und der Naturpark Rosalia-Kogelberg ist mit 200.000 Euro der größte Part, der hier im Rahmen des Gesamtprojektes abgewickelt wird“, so Handler.

ORF

„Intensive Maßnahmen notwendig“

Mit dem Wiederherstellen der Ökoflächen ist es aber nicht getan, erklärte Marlene Hrabanek-Bunyai, Geschäftsführerin des Naturparks Rosalia-Kogelberg. Denn die Sonderstandorte brauchen nachhaltigen Schutz.

„Es bedarf bei diesen Sonderstandorten immer ein bisschen mehr an Pflege, weil diese normalen, konservierenden Erhaltungsmaßnahmen, diese Pflegemaßnahmen, die laufend von den Gemeinden gemacht werden, einfach nicht ausreichen. Das heißt, hier muss man wirklich intensive Maßnahmen setzen. Ein Management, das dahintersteht, auch dieses Management ist im Rahmen dieses Projektes finanziert“, so Hrabanek-Bunyai.

ORF

Beim Schwarzen Kreuz in Draßburg etwa soll wieder eine Hutweide entstehen, die dann von Schafen regionaler Bauern beweidet werden soll.