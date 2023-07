IV: Sommerfest in Krisenzeiten

Der gemeinsame, gemütliche Austausch im Schloss Rotenturm (Bezirk Oberwart) war für die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Die Industrie habe derzeit mit vielen Problemen zu kämpfen, sagte die Präsidentin der Industriellenvereinigung, Adelheid Adelwöhrer.

Adelwöhrer: „Multiple Krisen“

„Es bewegen uns natürlich die hohen Materialkosten, KV-Abschlüsse, die hohen Zinsen, die Inflation, die hohen Energiepreise. Wir haben multiple Krisen. Und im Burgenland ist es in Summe auch nicht leichter, hier zu bestehen mit dem Mindestlohn“, so Adelwöhrer. Sie ist seit November 2022 die erste Präsidentin der Industriellenvereinigung Burgenland. Seit April wird sie von Aniko Benkö als Geschäftsführerin unterstützt – mehr dazu in Adelheid Adelwöhrer neue IV-Präsidentin und Neue Geschäftsführerin bei IV Burgenland.

„Vom Krisenmodus in den Zukunftsmodus“

Benkö ist mit dem Vorhaben vom „Krisenmodus in den Zukunftsmodus“ zu kommen in ihre Tätigkeit gestartet und hat alle Hände voll zu tun. „Wir brauchen ein System, das sich selbst erhalten kann. Wir haben eine funktionierende Marktwirtschaft und es ist Zeit diese Turbulenzen, die wir haben, auch wirklich hinter uns zu lassen und ein Regelwerk zu finden. Wir müssen eine rasche Antwort finden auf die großen Fragen unserer Zeit“, so Benkö.

Weibliche Führung bei IV: „Wichtiges Zeichen“

Mit Adelwöhrer als Präsidentin und Benkö als Geschäftsführerin stehen erstmals zwei Frauen an der Spitze der Industriellenvereinigung. „Es ist wirklich Zeit für eine weibliche Präsidentin und eine weibliche Geschäftsführerin“, sagte dazu Adelwöhrer. Es sei eigentlich egal, ob die Führungsspitze der IV männlich oder weiblich dominiert sei, meinte Benkö zu dieser Frage. „Wir haben hier Kompetenzen im Vordergrund. Aber natürlich ist es ein wichtiges Zeichen“, so Benkö.

Die Industriellenvereinigung wolle als Bindeglied zwischen Industrie und Politik die Situation der Unternehmen, vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen, verbessern, hieß es Donnerstagabend in Rotenturm.