Überraschungsmann im Viertelfinale

Die Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf gehen auch am Freitag mit burgenländischer Beteiligung weiter. Dafür sorgt Überraschungsmann Hans Peter Kaufmann. Der 20-Jährige lag am Donnerstag gegen den als Nummer sieben gesetzten Gabriel Schmidt schon 3:6 und 2:5 zurück, gewann dann aber noch den zweiten Satz mit 7:5. Danach musste sein Gegner verletzungsbedingt aufgeben.

Turnierfavorit wartet im Viertelfinale

Kaufmann steht damit erstmals im Viertelfinale bei Staatsmeisterschaften. Sein Gegner dort ist der große Turnierfavorit Filip Misolic. Der Steirer warf am Donnerstag einen weiteren Burgenländer aus dem Turnier: Der Trausdorfer Mario Haider Maurer blieb gegen die Nummer 141 der Welt chancenlos und verlor ganz glatt mit 0:6 und 2:6.

Das Viertelfinale zwischen Hans Peter Kaufmann und Filip Misolic ist am Freitag um 11.00 Uhr angesetzt, ORF Sport Plus überträgt live von den Staatsmeisterschaften.