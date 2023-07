Zurndorf: Gemeindeamt-Neubau umstritten

Das neue Gemeindeamt soll an der Oberen Hauptstraße gegenüber von der Raiffeisenbank Gemeindeamt gebaut werden. Die Kosten werden auf 3,3 Millionen Euro geschätzt. Bürgermeister Werner Friedl (SPÖ) räumte aber ein, dass es hier eine Schwankungsbreite von zehn bis 20 Prozent gebe. Der Neubau sei notwendig, weil das alte Gemeindeamt stark sanierungsbedürftig sei. Die Kosten dafür seien auf 1,9 Millionen Euro geschätzt worden. Letztlich habe man sich für einen Neubau entschieden, so Friedl, der mit seiner SPÖ über eine absolute Mehrheit im Gemeinderat verfügt.

Opposition zweifelt an Leistbarkeit

Die Oppositionsparteien ÖVP und Interessensgemeinschaft IGZ sind zwar nicht gegen einen Neubau, wollten aber noch vor einem Beschluss überprüfen lassen, ob sich die Gemeinde das leisten kann. Das wollte die SPÖ nicht, weil schnelles Handeln gefordert sei. Immerhin habe die Gemeinde 1,5 Millionen Euro Bankguthaben, das durch die hohe Inflation immer weniger wert werde. Außerdem sei man finanziell sehr gut aufgestellt, alleine durch die Kommunalsteuereinnahmen von jährlich rund 450.000 Euro.

Gemeindeabteilung prüft

ÖVP und IGZ wandten sich nun an die Gemeindeabteilung des Landes und baten dort um eine Überprüfung der Leistbarkeit. Das wurde auch genehmigt: Die Überprüfung soll Anfang August stattfinden. Sollte es keine Zweifel geben, so ÖVP-Zurndorf-Chef Werner Falb-Meixner, wäre man zufrieden. Dann hoffe man nur, dass man in das Neubau-Projekt auch eingebunden werde, so Falb-Meixner. Laut Bürgermeister Friedl soll das neue Gemeindeamt nächsten Herbst fertig sein.