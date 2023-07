Zadic: Mit Gewaltambulanzen zu mehr Verurteilungen

Nach einem Besuch im Justizzentrum Eisenstadt, bei dem Zadic mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammentraf, stand ein Treffen mit Bürgerinnen und Bürgern in einem Kaffeehaus auf dem Programm. Dabei kam auch das Thema Gewalt gegen Frauen zur Sprache, immerhin musste in dieser Woche heuer bereits der 15. Frauenmord in Österreich verzeichnet werden – mehr dazu in Frau erstochen: Mann auf Intensivstation.

Gewaltambulanzen für bessere Beweissicherung

Sie habe im vergangenen Jahr vier Ministerien an einen Tisch geholt, weil es darum gehe, dass die Justiz gemeinsam mit dem Frauen-, dem Justiz- und dem Innenministerium Gewaltambulanzen ins Leben rufe. Denn das Wichtigste sei es, die Verurteilungsquote bei Gewalt gegen Frauen zu erhöhen, so Zadic. Derzeit habe man in Österreich eine sehr niedrige Verurteilungsquote von sieben, acht Prozent.

Sie wisse von ihrem Amtskollegen in Belgien, dass sich die Verurteilungsquote dort nach der Einführung von Gewaltambulanzen verdoppelt habe. „Es geht darum, dass Beweise gerichtsfest gesichert werden, dass man Spuren – Gewaltspuren – auch festhält und dass man sie dann später im Verfahren auch verwenden kann“, erklärte Zadic. Man habe jetzt ein Konzept dafür, das man auch gemeinsam umsetzen wolle. Sie gehe davon aus, dass man im zweiten Halbjahr damit starten könne.