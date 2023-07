Tourismus: FPÖ fordert neue Strategie

Laut Burgenland Tourismus war an dem Nächtigungsrückgang auch das schlechte Wetter im Mai schuld. Eine digitale Kampagne soll jetzt Gäste anlocken – mehr dazu in Tourismus will mit neuer Kampagne Gäste anlocken .

Petschnig will Austausch von Tunkel

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig präsentierte am Donnerstag seinerseits einen Achtpunkteplan, der wieder mehr Gäste ins Burgenland bringen soll. Ganz oben steht der Austausch des Führungspersonals, namentlich von Tourismuschef Didi Tunkel im Burgenland Tourismus und zusammengefasst eine Änderung der Strategie. Es gebe derzeit eine Themenverfehlung – es würden die falschen Zielgruppen angesprochen, nämlich die im oberen Preissegment.

Mittelstand entscheidend

„Da gibt es leider diese Schicht, die ist relativ klein. Und diese Schicht teilen sich natürlich unterschiedliche Destinationen – das geht weit über Österreich hinaus. Da sind wir dann in Italien und Frankreich und so weiter. Nur damit wir wissen mit wem wir uns da messen müssen“, so Petschnig. Aus seiner Sicht gehe es um das richtige Zielgruppemanagement.

„Man muss sich überlegen, wo kommt eine gewisse Masse auch her, dass auch die Betriebe entsprechend davon leben können. Und das ist, glaube ich, nicht diese Zielgruppe, sondern das ist der Mittelstand. Das sind Menschen, die vielleicht einen Zweiturlaub machen wollen, weil sie halt auch ein Urlaub in Österreich genießen wollen“, sagt Petschnig. Es brauche eine dringende Strukturreform und zielgerichtete und zeitgerechte Werbekampagnen.

SPÖ weist Kritik zurück

SPÖ-Tourismussprecher Gerhard Hutter wies Petschnigs Kritik in einer Aussendung zurück. Hutter verwies auf ein Nächtigungsplus von Jänner bis Mai von 4,3 Prozent. Dass sich der ehemalige Tourismuslandesrat Alexander Petschnig nun den „aufgrund des schlechten Wetters und daher etwas weniger gut gebuchten Mai für eine schnelle Schlagzeile herauspickt und grundlos den heimischen Tourismus schlechtredet, kann ich vor allem in Hinblick auf seine frühere Funktion nicht nachvollziehen“, so Hutter.