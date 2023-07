Christopher Trimmel: Kraft tanken in der Heimat

Mannersdorf an der Rabnitz (Bezirk Oberpullendorf) ist der Heimatort von Trimmel. In der Sommerpause kehrt er von der Metropole Berlin ins burgenländische Dorf zurück. „Ich genieße den Urlaub – speziell im Burgenland. Es ist immer eine schöne Zeit, vor allem, wenn man so einen Erfolg feiern kann nach so einer Saison“, sagte Trimmel im Interview mit ORF-Burgenland-Sportreporter Michael Guttmann.

Einzigartiger Höhenflug mit Union Berlin

Es ist ein entspannter Sommerurlaub, denn sportlich waren die vergangenen Monate ein einziger Höhenflug: Europa League-Viertelfinale, vierter Platz und Champions League-Qualifikation in der deutschen Bundesliga – all das schaffte Trimmel mit dem „kleinen Verein“ Union Berlin. „Bei mir ist es jetzt im Urlaub irgendwann hochgekommen, dass wir eigentlich nächstes Jahr in der Champions League spielen. Wir sehen uns auf jeden Fall die Töpfe an, welche Mannschaften man ziehen kann. Das ist schon verrückt und ich werde es sehr genießen“, so Trimmel.

„Aufgeben gibt es nicht“

36 Saison-Spiele bestritt Trimmel für Union. Im Frühjahr wurden die Einsätze ein bisschen weniger. Das stachelt den Ehrgeiz der Routiniers weiter an. „Jeder will am Platz stehen und am besten immer. Aber der Trainer muss die Entscheidung treffen und ich glaube, ich bin sehr hartnäckig, was das betrifft. Aufgeben gibt es nicht, sondern immer dran bleiben und die Chance nutzen“, so Trimmel.

Karriereende nicht in Sicht

Auf dem Sportplatz in Mannersdorf zeriss Christopher Trimmel seine ersten Fußballschuhe. Hier hat er mit seinem Vater einen Fixplatz auf der Tribüne. An ein Karriereende denkt er noch lange nicht. „Ich sehe mich schon noch ein paar Jahre in dem Geschäft. Ich bin auch noch fit genug. Ich lasse das einmal auf mich zukommen. Ich sehe mich schon auch noch im Fußballgeschäft danach“, sagte Trimmel.

Bleibt im Karriereplan noch ein wichtiges Unterkapitel: das Nationalteam. Zuletzt nicht berücksichtigt, träumt Trimmel trotzdem von einer EM-Teilnahme 2024. „Das Kerngeschäft bleibt der Klub. Und wenn die Leistungen stimmen bist du immer eine Option für das Nationalteam“, so Trimmel. Vorerst genießt Trimmel die letzten Stunden des Urlaubs mit der Familie. Schon am Samstag beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison.