Tennis-Asse zu Gast in Oberpullendorf

Bereits zum 15. Mal werden in Oberpullendorf Österreichs Tennis-Staatsmeisterinnen und Meister ermittelt. Für die heimischen Asse, die viele Tage und Wochen im Jahr unterwegs sind, ein willkommenes Turnier in der Heimat. „Es freut mich, dass die Staatsmeisterschaften immer hier sind. Wir haben hier alles, was wir brauchen – Trainingsplätze sind in der Nähe. Es ist alles super“, so etwa Filip Misolic.

Oberpullendorf gefällt den Sportlerinnen und Sportlern

„Es ist immer schön hier zu sein. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr wieder meinen Titel zurückholen kann und ich freue mich auf die Woche“, sagte Sinja Kraus. „Es ist immer cool ein Turnier in Österreich spielen zu können, weil es leider nicht so viele Turniere bei uns gibt. Darum freue ich mich jedes Mal auf die Staatsmeisterschaften“, so Lukas Neumayer. „Das ist immer das Angenehmste, wenn du nach der Partie heimfahren kannst. Ich fahre ja ganz nach Hause. Da kannst du zu Hause schlafen und essen. Das ist immer sehr entspannt“, so Hans-Peter Kaufmann aus Neudauberg.

ORF

Holpriger Start aus burgenländischer Sicht

Die Staatsmeisterschaften fallen aber auch jährlich mit dem Grand Slam in Wimbledon zusammen. Und so schön es in Oberpullendorf auch ist, die Staatsmeisterschaft wegen Wimbledon zu verpassen ist für Österreichs Asse reizvoll. Es sei immer schöner, wenn man in London spiele, aber da müsse man gut spielen, um das zu erreichen, sagte Misolic. „Die Grand Slams sind die schönsten Turniere im Jahr, und jeder, der Tennis spielt, möchte dort einmal spielen“, so Kaufmann.

ORF

Aus burgenländischer Sicht haben die Staatsmeisterschaften eher holprig begonnen. Matthias Ujvary aus Güssing konnte gegen den Wiener Lenny Hampel zu selten seine Klasse abrufen. Nach hart umkämpftem ersten Satz ging es im zweiten recht schnell. Ujvary verlor die Partie mit 5:7 und 1:6. „Das erste Match ist immer schwer – und dann gleich gegen jemanden, der viel Druck macht und extrem gut serviert. Deswegen habe ich keinen Rhythmus zusammenbekommen. Das war schon extrem schwer“, sagte Ujvary.