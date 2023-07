Auf virtueller Lokaltour durch das Land

Genuss Burgenland vermarktet Genuss- und Bio-Produkte aus dem Burgenland und möchte nun viele Restaurants, Heurigen und Buschenschenken im ganzen Land besuchen und herzeigen. „Die Genuss Burgenland ist eine ganz wichtige Drehscheibe von den Konsumentinnen und Konsumenten, über die Gastronomie bis zu den Produzentinnen und Produzenten. Uns ist es wichtig, dass wir herzeigen, wie schön es im Sommer bei uns ist und wie großartig die Gastronomie ist“, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf, die Obfrau von Genuss Burgenland.

Projekt soll mehr Gäste ins Burgenland locken

Die Kombination aus jetzt wieder gut gefülltem Neusiedler See und fein gedecktem Tisch soll mehr Gäste bringen. Das ist auch das erklärte Ziel der Aktion. Veröffentlicht werden die Vorstellungen der einzelnen Betriebe im Internet.

Aktion läuft den ganzen Sommer lang

„Wir wollen überhaupt nicht bewerten oder testen. Wir stellen einfach Lokale im ganzen Burgenland vor und wollen dabei das zum Vorschein holen, was oft versteckt ist. Das ist unsere Inspiration, dass wir den Leuten zeigen, was im Burgenland alles geboten wird. Dafür machen wir vor allem sehr schöne Fotos, damit die Menschen sehen, was es alles gibt“, sagte Manuela Nechansky, Genuss Burgenland Geschäftsleiterin. Laufen soll die Lokaltour den ganzen Sommer über, und zwar im ganzen Burgenland. Die Vermarktung im Ausland soll dann über den Burgenland Tourismus laufen.