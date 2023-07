Finanzen: Sieggraben im Burgenland top

Sieggraben liegt im Bonitätsranking auf Platz 16 von insgesamt 250 Plätzen und ist damit die burgenländische Gemeinde, die im Ranking am besten abschneidet. Gefolgt von Frankenau-Unterpullendorf auf Platz 20 und Mönchhof auf Platz 21. In Summe haben es 27 burgenländische Gemeinden in das Ranking geschafft.

Geringe Transferzahlungen und niedrige Ausgaben

Grundsätzlich wird dabei analysiert, wie eine Gemeinde finanziell dasteht: Gibt es genug finanziellen Spielraum, um die Ausgaben zu decken? Wie viel hat die Gemeinde investiert, wie hoch ist die Verschuldung? Bei den Gemeinden im Burgenland ist nicht die Finanzkraft für das relativ gute Abschneiden ausschlaggebend, denn diese ist im Österreichvergleich relativ gering. Vielmehr sind die Ursachen sehr geringe Transferzahlungen an das Land und niedrige Personal- und Sachausgaben der Kommunen. Den ersten Platz österreichweit belegt die Gemeinde Langkampfen in Tirol.