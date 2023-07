Bundesratsvorsitz: Kovacs zieht Bilanz

Die Wiedereröffnung des sanierten Parlamentsgebäudes am 12. Jänner war der erste große Auftritt von Günter Kovacs in seiner Funktion als Präsident des Bundesrates . „Heute mit der Wiedereröffnung schlägt das Herz der Demokratie wieder in diesem historischen Bau“, sagte er damals. Ein Monat später feierte Kovacs dann bei der ersten Sitzung des Bundesrates seine Premiere als Präsident der Länderkammer. „Ich bin sehr stolz darauf, das machen zu dürfen. Es ist eine riesengroße Ehre, das Burgenland hier vertreten zu dürfen“, so Kovacs.

ORF/Andreas Herbst

Gesundheit und Pflege als Inhaltsschwerpunkte

In seiner Antrittsrede verteidigte Kovacs den Föderalismus – mehr dazu in Kovacs und Doskozil: Plädoyer für Föderalismus. Inhaltlich setzte er während seiner Amtszeit auf die Themen Pflege und Gesundheit. Das Burgenland und dessen Politik auf diesen Gebieten sah Kovacs als mögliches Vorbild für ganz Österreich. Zu diesen beiden Zukunftsthemen gab es dann im Mai auch eine parlamentarische Enquete im Bundesrat, bei der auch Landeshauptmann Doskozil eine Rede hielt – mehr dazu in Pflege: Reformmittel sollen dauerhaft abgesichert werden.

Kritik am neuen SPÖ-Chef Babler

Zum Abschluss seiner Präsidentschaft fiel Kovacs durch heftige Kritik an der Politik des neuen SPÖ-Bundesparteichefs Andreas Babler auf, der wie Kovacs Mitglied des Bundesrates ist – mehr dazu in Kovacs kritisiert Bablers Politik scharf. „Konkret meine ich die Themen, die in den letzten Wochen vorgegeben wurden. Eben zum Beispiel ein Tempolimit auf der Autobahn mit 100 km/h. Das kommt für mich auf keinen Fall infrage als Bundesratspräsident. Diese Frage auch was die Drogenfreigabe betrifft – Cannabis – das ist ein völliges No-Go“, so Kovacs.

ORF

Auch der Umsetzung der 32-Stunden-Woche stand Kovacs kritisch gegenüber. Als „Querschüsse“ gegen den neuen Parteichef Babler will der nunmehrige Ex-Bundesratspräsident Kovacs seine Kritik aber nicht sehen. „Querschüsse waren es definitiv nicht. Es waren thematische Punkte, die man ansprechen muss und auch darf. Es waren damals in der Pressestunde, wo Andreas Babler Themen wie die Legalisierung von Cannabis aufs Tablett gebracht hat – und soetwas spreche ich schon an“, so Kovacs im Burgenland-heute-Gespräch mit Hannes Auer. Die Themen seien gesetzt gewesen und da habe man darauf reagieren müssen.

Ex-Bundesratspräsident Kovacs (SPÖ) im Gespräch In den vergangenen sechs Monaten stand der SPÖ-Politiker Günter Kovacs als Bundesratspräsident an der Spitze der Länderkammer. Er zieht Bilanz.

Angesprochen auf die Turbulenzen bei der Wahl zum SPÖ-Bundesparteiobmann sagte Kovacs, der selbst auch in der Wahlkommission saß, dass das ein EDV-Fehler gewesen sei, den man nicht beeinflussen hätte können. „Das ist passiert, das ist so gewesen. Welche Konsequenzen soll ich daraus ziehen?“, so Kovacs.

„Ein tolles halbes Jahr“

Rückblickend auf die Zeit als Bundesratspräsident sprach Kovacs von einem tollen halben Jahr. „Das hat mit der Eröffnung des Parlaments begonnen, dann die Angelobung durch den Bundespräsidenten wenige Wochen später. Der Landeshauptmann war mehrmals, zum Beispiel durch die Enquete, vertreten. Pflege und Gesundheit – das hat wirklich im Positiven Wellen in ganz Österreich geschlagen. Ich durfte das Burgenland in dieser Zeit präsentieren. Ich bin sehr stolz darauf“, so Kovacs.

Das Burgenland sei in vielen Bereich Vorreiter. So sei man etwa auch beim Thema erneuerbare Energie ganz weit vorne. Auch bei den Themen Pflege und Gesundheit habe man im Burgenland schon einiges geleistet und das habe man nun bundesweit präsentieren können. Das Interesse sei enorm gewesen, sagte Kovacs.