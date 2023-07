Sonne als Hüterin einer Zeitreise

Seit einigen Jahren wird die Bergkirche, eines der Wahrzeichen der Landeshauptstadt, mit großem Aufwand saniert. Auch die Kuppelspitze der Kreuzkapelle musste nach Wasserschäden renoviert werden. In der Kugel der Kuppelspitze befindet sich eine Zeitkapsel, die im Zuge der Arbeiten wieder geöffnet, gesichtet und zusätzlich befüllt wurde. Am Dienstag kam die Spitze in Form einer Sonne wieder auf ihren angestammten Platz zurück.

Wessely: Mit Zeitkapsel Himmel ein Stückchen näher

In der Zeitkapsel seien 200 und 150 Jahre alte Dokumente, aber auch Beiträge aus Kirchenzeitungen der jüngeren Geschichte, erklärte Pfarrer Alexander Wessely. Man werde durch diese Zeitkapsel, die man auch jetzt befüllt habe, mit der Geschichte verbunden und man sei in dieser Zeitkapsel dem Himmel ein Stückchen näher.

30 Engeln halten Wache

Die Bergkirche am Oberberg in Eisenstadt steht auf einem künstlich errichteten Hügel. Der angeschlossene Kalvarienberg, der an den Leidensweg Christi erinnern soll, besteht aus Treppen, Gängen, Nischen sowie Kapellen. Das gesamte Ensemble wird von 30, teils riesigen Engelsfiguren bewacht. Diese Wallfahrtskirche lockt jährlich tausende Gläubige und Besucher an. Die Wallfahrtskirche sei wirklich ein Zufluchtsort, wo man mit Freud, aber auch mit Leid herkommen könne, so Wessely.

In der Zeit um 1700 gab es bei der Bergkirche jährlich bis zu 125 Prozessionen, in Summe kamen damals rund 450.000 Pilger zum Kalvarienberg nach Eisenstadt. Heute ist die Bergkirche nach wie vor ein kirchliches Zentrum des Burgenlandes und eine beliebte Touristenattraktion.