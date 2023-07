Bis zu 50 Prozent Ernteausfälle bei Marillen

Die Marillen sind derzeit an manchen Orten eine echte Rarität, doch während es in Teilen Niederösterreichs heuer fast gar keine Ernte gibt, rechnet man im Burgenland damit, dass zumindest die Hälfte der Marillen geerntet werden kann. Schuld an den Ernteausfällen war einmal mehr das Wetter – mehr dazu in Später Frost bedroht die Marillenernte.

Bodenfrost setzte den Marillen zu

„Wir hatten minus sieben Grad und Bodenfrost. Deswegen wird etwa die Hälfte er Ernte ausfallen. Wir haben sehr viel Glück gehabt, denn im Mai hat es sehr viel geregnet und deswegen werden die Marillen heuer besonders groß“, sagte Josef Maurovich Obmann vom Marillenverein Kittsee. Je nach Sorte variiert der Ausfall. Im Durchschnitt sollen es landesweit zwischen 40 und 50 Prozent sein.

Preissteigerung durch Teuerung

Aufgrund der geringeren Erntemengen ist auch in Kittsee der Preis pro Kilo leicht angestiegen. „Das Kilo kostet vier Euro bei uns. Das ist meiner Meinung nach ein günstiger Preis. Wir haben sie um zehn Prozent anheben müssen, weil alles teurer geworden ist. Aber ich finde, das ist ein fairer Preis“, so Maurovich. Die Marillenernte hat in Kittsee am Dienstag mit rund eineinhalb Wochen Verspätung begonnen. Bis zu 35 Tonnen werden in den einzelnen Gärten geerntet.