Doppelspitze für Gesundheit Burgenland

Franz Öller und Stephan Kriwanek führen die Gesundheit Burgenland künftig im Team: Franz Öller, ein gebürtiger Grazer, Jahrgang 1974, war zuletzt Geschäftsführer der Tauernkliniken im Salzburger Pinzgau. Von den Bergen im Westen geht es jetzt in die Ebene des Burgenlandes. „Es war für mich auch eine Frage der Herausforderung. Ich sehe die Zukunft der Gesundheitsversorgung im Burgenland sehr positiv und ich hab mich entschieden ein Teil dieser Neustrukturierung zu sein“, so Öller.

ORF/Thomas Prunner

Viele Herausforderungen im Gesundheitsbereich

Die Herausforderungen sind bekannt: Personalmangel, Probleme im niedergelassenen Bereich, die Anstrengungen während der Pandemie, die noch immer nachwirken. Abhilfe soll das neue Gehaltspaket leisten. Das Burgenland zahlt laut eigenen Angaben die höchsten Ärzte-Gehälter aller Bundesländer. Das habe bereits viele neue Medizinerinnen und Mediziner angelockt, sagte der neue medizinische Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, Stephan Kriwanek.

„Das ist wirklich sehr erfreulich, und war nicht unbedingt in dem Ausmaß zu erwarten. Aber wir haben natürlich nach wie vor Bereiche, wo wir noch immer Personal brauchen“, so Kriwanek. Aktuell führt er die Geschäfte der Gesundheit Burgenland noch alleine. Franz Öller tritt seinen Dienst im Dezember an.

Doskozil: „Richtige Entscheidung“

Gesundheitsreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sprach von einer richtigen Entscheidung, die beiden Bereich zu trennen. „Persönlich bin ich fest davon überzeugt, dass die historische Entscheidung, die Geschäftsführung zu trennen, zwei Persönlichkeiten an die Spitze der KRAGES zu stellen, die richtige war“, sagt Doskozil.

Der Gesundheitssektor stehe vor großen Herausforderungen, denen Landeshauptmann Doskozil gemeinsam mit Experten vorausschauend und zielorientiert für die Burgenländerinnen und Burgenländer begegne, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Das Burgenland habe im Gesundheitsbereich bereits eine Vielzahl an Maßnahmen umgesetzt und damit einmal mehr eine Vorreiterrolle übernommen, so Hergovich.

Was in den Verhandlungen zum Finanzausgleich ausgearbeitet wurde, könnte den Ländern mehr Handlungsspielräume bei der Organisation der Gesundheitsversorgung eröffnen, sagte Doskozil. Dann könne man mit der Gesundheit Burgenland „neue Wege“ gehen. Auf eine Einigung beim Finanzausgleich hoffte der Landeshauptmann im Herbst.

Mit September sollen im Burgenland die ersten philippinischen Pflegekräfte eintreffen. Sechs Anträge für einen Aufenthaltstitel seien bereits bei der Bezirkshauptmannschaft Oberwart eingelangt, sagte der Landeshauptmann. Bevor sie in den Dienst in der Gesundheit Burgenland einsteigen, sollen sie aber noch für maximal ein Jahr einen Deutschkurs besuchen, so Doskozil.

ÖVP spricht von roter Personalpolitik

Ganz anders sah das die ÖVP. Für Landeshauptmann Doskozil stehe rote Personalpolitik vor nachhaltiger Gesundheitspolitik, so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Man sei Jahrzehnte mit einem Geschäftsführer ausgekommen. Der Steuerzahler zahle nun für Doskozils Topjobs. Das sei wertvolles Geld, das in der Gesundheitsversorgung verloren gehe, so Ulram.