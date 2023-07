Tourismus will mit neuer Kampagne Gäste anlocken

Vor allem viele Österreicherinnen und Österreicher machen laut dem Tourismusverband normalerweise im Burgenland Urlaub. Heuer zieht es aber viele ins Ausland, so Burgenland Tourismus Geschäftsführer Didi Tunkel. Die Flüge in Richtung Kroatien seien etwa voll, so Tunkel. Während der Coronavirus-Pandemie sei man Nutznießer gewesen, weil Österreicherinnen und Österreicherinnen nur im Inland Urlaub gemacht hätten, derzeit sei das anders, so Tunkel.

ORF

Neusiedler See und Gastronomie im Fokus

Der Tourismusverband möchte nun mit gezielten Kampagnen wieder mehr Urlauberinnen und Urlauber ins Burgenland holen. Unter anderem sollen in Zukunft auf 130 digitalen Plakat-Wänden in mehreren Bundesländern live Bilder vom Neusiedler See gezeigt werden. Überall, wo es diese digitalen Standorte gibt, sehe man künftig auch Live-Bilder des Sees, und den genauen Wasserstand, so Tunkl.

Neben dem See will man auch die Gastronomie bewerben – denn laut dem Tourismusverband kommen die meisten Gäste wegen des Weins und der Kulinarik ins Burgenland. Demnächst sollen deshalb die Dreharbeiten für den zweiten Teil der Wein-Werbekampagne mit Schauspieler Nicolas Ofczarek starten – mehr dazu in Nicholas Ofczarek neues Burgenland-Testimonial. Zusätzlich startet im Herbst eine Pop-Up Promotion-Tour in den drei deutschen Städten Köln, Stuttgart und München.

Weniger Nächtigungen im Mai

Laut Burgenland Tourismus kamen mit 102.120 Ankünften im heurigen Mai nahezu gleich viele Gäste ins Burgenland wie im Vorjahr, in dem 102.555 Ankünfte registriert wurden. Allerdings ist die Anzahl der Nächtigungen im Vergleich zum Mai 2022 um 3,4 Prozent auf 280.173 zurückgegangen.