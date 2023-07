Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe Neutal radelten zum Sieg

Insgesamt sind die vier Mitarbeiterinnen an 81 Arbeitstagen in die Arbeit geradelt. Zur Belohnung für das fleißige Radeln überbrachte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) den Mitarbeiterinnen und Kindern in der Kinderkrippe am Montag ein Frühstück.

Insgesamt nahmen 25 burgenländische Betriebe und 213 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Aktion teil und radelten im Mai in die Arbeit. 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichten das Ziel, an mindestens zehn Tagen in die Arbeit zu radeln.

Radeln bringt viele Vorteile

Gerhard Grabner vom „Reduce-Resort“ in Bad Tatzmannsdorf gewann einen 100 Euro Einkaufsgutschein, er radelte an 22 Tagen im Mai in die Arbeit. „Mit ‚Burgenland radelt zur Arbeit‘ wollen wir ins Bewusstsein rufen, dass kurze Wege zum Arbeitsplatz auch mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zu bewältigen sind. Die Vorteile: Man leistet einen wichtigen Beitrag für die persönliche Gesundheit, man reduziert den CO2-Ausstoß und sorgt für ein besseres Klima – und man entlastet das eigene Geldbörsel, weil man sich die teure Fahrt zur Tankstelle erspart“, so Dorner.

Die Aktion „Burgenland radelt“ läuft zum vierten Mal. Schon fast 2.100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei „Burgenland radelt“ aktiv und legten bereits rund 750.000 Kilometer zurück. „Burgenland radelt“ läuft noch bis 30. September 2023.