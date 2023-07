BLRH: Wenk will Rederecht im Landtag

Die Informationen in den Rechnungshofberichten sollen künftig auch grafisch dargestellt und die Kurzfassungen verbessert werden. Im Landtag will Wenk bei Debatten über die Berichte des BLRH selbst zu Wort kommen. Momentan habe er nur in den nicht öffentlichen Ausschüssen ein Rederecht. „Um die Wirkung und Aussagekraft unserer Berichte zu erhöhen, wäre es aber wichtig, auch im Landtag eine Stellungnahme abzugeben“, betonte der Rechnungshofdirektor.

Fünf Berichte vorgelegt

Mit der bisherigen Prüfperiode von vergangenem September bis Ende Juni zeigte sich Wenk zufrieden. Fünf Berichte habe der BLRH dem Landtag vorgelegt. Jener zu den Finanzschulden des „Konzerns Burgenland“ habe etwa gezeigt, dass rund zwei Drittel der knapp 1,8 Milliarden Euro Schulden im Bereich der öffentlichen Unternehmen liegen würden und damit der Kontrolle des Landtags entzogen seien.

Künftiger Schwerpunkt auf „Konzern Burgenland“

Auf die Unternehmen im „Konzern Burgenland“ will Wenk auch in Zukunft einen Schwerpunkt setzen – insgesamt seien bereits über 120 Betriebe im Prüfbereich des BLRH. Weiters sollen die Gemeinden einer Risikoeinschätzung unterzogen werden, um jene herauszufiltern, die geprüft werden sollten. Bei teuren Maßnahmen des Landes will der Rechnungshofdirektor die Zielerreichung und damit die Kosten-Nutzen-Relation prüfen. Der Prüfprozess selbst soll digitalisiert und eine neue Prüfstrategie erarbeitet werden.

Derzeit sind laut Wenk Berichte zur widmungsgemäßen Verwendung von Wohnbauförderungsmitteln, zum Vergabeverfahren der Flugrettung und zu Inseraten, Werbemaßnahmen und Sponsorings im Bereich des Landes in Arbeit.

Dunst plädiert ebenfalls für verständlichere Berichte

Für verständlichere Berichte sprach sich auch Landtagspräsidentin Verena Dunst aus. Für die Demokratie sei es wichtig, dass die Bevölkerung die Berichte verstehe und die Informationen anhand von Diagrammen besser nachvollziehen könne. Zu den von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) angekündigten Personalrochaden innerhalb der SPÖ Burgenland, die gerüchteweise auch ihr Amt betreffen könnten, wollte sich Dunst nicht äußern – mehr dazu in SPÖ plant noch heuer Personalrochaden.

Grüne wollen Fragerecht ausweiten

Die Grünen sind grundsätzlich mit der Arbeit des BLRH zufrieden. „Wir finden es sehr gut, dass der Rechnungshof einen Schwerpunkt auf die Prüfung der Landesholding legt, denn uns als Abgeordnete verweigert die Landesregierung ja jede Auskunft und versteckt sehr viele ihrer politischen Aktivitäten in der Black Box“, kritisiert der Grüne Rechnungshofsprecher Wolfgang Spitzmüller.

Ins Innere diese Black Box kann zwar der Landesrechnungshof blicken, aber erst im Nachhinein. Die Grünen fordern, dass das Fragerecht der Landtagsabgeordneten auch auf ausgelagerte Gesellschaften ausgeweitet wird.

FPÖ unterstützt Wenks Forderung

„Der Wunsch von Direktor Wenk nach umfassenderen Prüfungen und des Rederechtes ist nachvollziehbar und wird von der FPÖ voll inhaltlich unterstützt. Wir Freiheitliche haben allen Bestrebungen, die Gebarungen der Parteien und des Landes Burgenlandes zu überprüfen, immer unterstützt", so FPÖ-Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej dazu.

ÖVP: SPÖ soll Empfehlungen rasch umsetzen

Auch die ÖVP ist mit der Arbeit des BLRH zufrieden. Thomas Steiner, Obmann des Landesrechnungshofs: „Die Kontrolle der SPÖ-Alleinregierung ist wichtiger denn je. Das zeigen die zahlreichen Skandale, die aufgrund von schonungslosen Rechnungshofberichten aufgedeckt wurden.“ Die SOÖ solle die Kritik des BLRH ernst nehmen und die Empfehlungen rasch umsetzen, so Steiner.