Der ebenfalls für den Eisenstädter Klub startende Niederösterreicher Christian Kromoser gewann bei den Männern alle vier möglichen Goldmedaillen.

In zwei Wochen beginnen in Valence d’Agen in Frankreich die Europameisterschaften, wo Mezgolits bei den Junioren antreten und auch Kromoser an den Start gehen wird. Mezgolits bereitet sich bereits auf der Bahn in Geisingen in Deutschland auf die EM vor.