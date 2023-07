Geheimnisse der alten Wulka-Mühlen

Im Wulkatal gibt beziehungsweise gab es 36 Mühlen. Sie liegen nicht nur an der Wulka selbst, sondern auch an den Nebenflüssen wie zum Beispiel am Marzer Bach. „Wo es ein Wasser gegeben hat, dort war auch eine Mühle“, erzählte Historiker Herbert Schwentenwein. Gemeinsam mit Müllermeister Otto Glatter schrieb er die Geschichte dieser Mühlen nieder.

Müller wohnte immer bei Mühle

Die Weingartenmühle in Trausdorf zum Beispiel war bis 1988 in Betrieb. Das Wohnhaus der Müller sei immer neben der Mühle gewesen, weil die Mühle Tag und Nacht gelaufen sei, erklärte Glatter: Daher sei es wichtig gewesen, dass der Müller neben der Mühle gewohnt und geschlafen habe. So habe er immer regulierend eingreifen können – etwa wenn die Mühle stehengeblieben oder langsamer gelaufen sei.

In Trausdorf war das früher die Aufgabe von Müllermeister Walter Kadnar. Mit seiner Familie achtet er auch heute noch darauf, dass das Gebäude erhalten und das alte Handwerk nicht vergessen wird.

Legendenumwobene „Paris-Mühle“

Ein Hauch von „Oh, la, la“ umgab die „Paris-Mühle“ in Trausdorf. Die Legende erzähle, dass Fürst Esterhazy in dieser Mühle Schauspielerinnen aus Paris auftreten habe lassen, so Schwentenwein: „Was aber nicht stimmen dürfte.“ Tatsache sei, dass die Untertanen des Fürsten bei seinem Besuch in der Mühle Schäferspiele veranstaltet hätten.

Wohnen in der Herold-Mühle

Die Herold-Mühle in Marz ist in keinen Dornröschenschlaf gefallen. Bis 1950 wurde dort Getreide gemahlen. Vor elf Jahren schufen sich Heinz Eigner und Günter Hoth ein neues Zuhause in der denkmalgeschützten Mühle. Sie hätten bewusst zum Beispiel alte Türen, alte Fenster gekauft und diese renovieren lassen, erzählte Eigner. Die Mühle sei 1777 zum ersten Mal in Funktion gewesen. „Theoretisch müsste sei auch funktionieren. Wir haben es ehrlich gesagt nie ausprobiert, aber vielleicht mit ein bisschen Schmieröl könnte man das Ganze wieder in Schwung bringen“, so Eigner.