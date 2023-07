Lenzing recycelt Textilabfälle

Lenzing erzeugt in Heiligenkreuz die textile Faser Lyocell. Verkauft wird sie unter dem Markennamen Tencel. Der für die Produktion benötigte Zellstoff soll in Zukunft zum Teil aus dem Recycling von Textilabfällen gewonnen werden. Für dieses Projekt bekommt Lenzing die größte EU-LIFE-Förderung mit einem Zuschuss von zehn Millionen Euro.

Textilabfälle belasten Umwelt enorm

Lenzing kooperiert bei dem Projekt mit dem schwedischen Zellstoffproduzenten Södra. Beide Unternehmen bündeln ihre jahrzehntelange Erfahrung. Aus Sicht des Konzerns ist die Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft. Derzeit wird weltweit nur etwa ein Prozent des Textilabfalls recycelt, was eine enorme Belastung für die Umwelt darstellt.

Wieder in Vollbetrieb

Lenzing geht in Heiligenkreuz jetzt wieder in Vollbetrieb – mehr dazu in Lenzing geht mit Juli wieder in Vollbetrieb. Vor einem Jahr war die Nachfrage nach Tencel eingebrochen. Ein Großteil der Belegschaft wurde in Kurzarbeit geschickt. Jetzt ist die Nachfrage wieder angesprungen. Die Kurzarbeit läuft aus, alle drei Produktionslinien sind wieder hochgefahren.