Digitaler Führerschein beliebt

Wer den digitalen Führerschein freischalten möchte, braucht zunächst eine Handysignatur. Falls noch nicht vorhanden, kann die bei der zuständigen Behörde beantragt werden. Danach meldet man sich damit in der App „Digitales Amt“ an, um die ID Austria zu aktivieren. Diese wird benötigt, um in die App „eAusweise“ einsteigen zu können.

Mit QR-Code bei Kontrolle ausweisen

Nun wird lediglich ein österreichischer Scheckkartenführerschein und ein Smartphone oder Tablet mit Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung benötigt. Der digitale Führerschein kann damit dann in der App „eAusweise“ aktiviert werden. Dort wird ein QR-Code angelegt mit dem man sich jederzeit bei einer Verkehrskontrolle ausweisen kann. Er gilt aber nur innerhalb Österreichs. Bis jetzt haben bereits mehr als 300.000 Österreicherinnen und Österreicher den digitalen Führerschein aktiviert.