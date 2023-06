Politik

Neusiedler See: Weitere Treffen mit Ungarn geplant

Der ungarische Landwirtschaftsminister Istvan Nagy ist am Donnerstag mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in Eisenstadt zusammengetroffen. Neben dem Thema Landwirtschaft ging es dabei laut Landesmedienservice auch um den Neusiedler See.