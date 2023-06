Kittsee: Premiere von „Das Feuerwerk“

Intendant Christian Buchmann zeigte sich bei der Premiere durchaus zufrieden. „Das Stück trifft genau das, was wir hier wollen. Es ist ein familiäres Festival. Es lebt von der reinen Schauspielkunst. Keine Effekte, keine großen Zaubereien. Wir sind ein einfaches Theater. Ein Singtheater, das sich eigentlich auf die Schauspieler konzentriert“, so Buchmann.

Das Sommerfestival in Kittsee findet dieses Jahr zum zehnten Mal statt. „Wir haben uns gefunden, indem wir jetzt eine Nische bedienen, die einen unglaublichen Fundus als Untergrund hat: Das heißt Altwiener Singspiel. Wir haben Oper probiert und wir haben Operette probiert. Wir haben das gut gemacht, aber wir schließen das auch für die Zukunft nicht aus“, so Buchmann. Am Samstag findet die nächste Aufführung statt. Bis 22. Juli kann dann „Das Feuerwerk“ beim Sommerfestival Kittsee besucht werden.