Wiesberger: Zuversicht trotz weiterer Strafen

Ein achter Platz im Vorjahr in Jeddah und ein 20. Platz im heurigen Jahr in Tulsa Mitte Mai: Diese beiden Ergebnisse sind die positiven Ausreißer von Bernd Wiesberger auf der LIV-Tour. Sein Anspruch sei es nach wie vor, Turniere zu gewinnen, die letzten eineinhalb Jahre habe er aber sicher nicht sein bestes Golf gespielt, erklärt der Bad Tatzmannsdorfer.

Im Golf kommt es derzeit zu Umwälzungen: Die PGA Tour, die DP World Tour (früher European Tour) sowie die saudi-arabische LIV-Tour wollen künftig unter einem Dach operieren – mehr dazu in PGA, World Tour und LIV beschließen Fusion.

250.000 Dollar Strafe für Wiesberger

Mit ein Grund wären auch die vielen Nebengeräusche rund um die umstrittene LIV-Tour. Spieler der von Saudi Arabien finanzierten und sehr lukrativen Tour sind bei vielen anderen hochkarätigen Turnier bislang nicht zugelassen gewesen. Erst dieser Tage hat Bernd Wiesberger eine weitere Strafe der World Tour bekommen, in der Höhe von 250.000 Dollar – mehr dazu in Wiesberger in Sachen Fusion zwiegespalten. Wiesbergers Strafen summieren sich nun zusammengezählt auf mehr als eine Million Dollar. Eine künftige Zusammenarbeit der PGA, der World- und der LIV-Tour wurde aber zumindest schon angekündigt.

Einen Schritt in die richtige Richtung will Wiesberger nun jedenfalls in Spanien machen. Beim Golfclub Valderrama handelt es sich laut Wiesberger um einen der besten Golfplätze der Welt. Das Turnier läuft von Freitag bis Sonntag, drei Runden werden gespielt, wie üblich auf der LIV-Tour ohne Cut und mit einer zusätzlichen Team-Wertung.