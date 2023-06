Schlossspiele Kobersdorf: Letzte Proben vor Premiere

Auf der Bühne kracht und brennt es wenige Tage vor der Premiere von Ferdinand Raimunds Zauberspiel. Die Inszenierung sei heuer technisch sehr aufwendig, sagt Wolfgang Böck bei den Proben. „Jetzt bei den Schlussproben schaut man, dass das alles in einen Fluss kommt und dass es ein schöner runder Abend wird“, so Böck.

„Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich angebracht“

Ein runder Abend mit Böck als Hauptdarsteller in der Rolle des Rappelkopf – dem Menschenfeind – der nicht nur dem Ehe-Glück seiner Tochter im Wege steht, sondern vor allem sich selbst. Der große Spiegel auf der sehr puristisch gehaltenen Bühne ist aber nicht nur auf ihn, sondern durchaus auch auf das Publikum gerichtet, sagt Böck. „Selbsterkenntnis – und darum geht es in diesem Stück ja nicht zuletzt – ist etwas, das uns alle betrifft. Diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich ist durchaus angebracht“, so Böck.

Neben und hinter der Bühne herrscht derzeit emsiges Treiben, die Schauspieler werden geschminkt und fertig für ihre Rolle gemacht, die Kostüme hergerichtet – letzte Handgriffe erledigt – das Übliche Treiben im Theaterbetrieb. Für eine kräftige Portion Humor sorgt heuer Alexander Jagsch in der Rolle des Habakuk – dem Diener vom Rappelkopf. „Wir freuen uns alle sehr drauf, dass wir das endlich den Leuten zeigen können“, so Jagsch. Am kommenden Dienstag ist es soweit – dann steht die Premiere auf dem Programm.