Schülerliga-Meister: 30 Jahre danach

30 Jahre nach ihrem großen Erfolg stellte das einstige Meisterteam das damalige Mannschaftsfoto im Garten eines Gasthaues in Walbersdorf nach. Es war ein freudiges Wiedersehen der Sieger-Mannschaft aus der Hauptschule Mattersburg. Torhüter Christian Artner sprach von einem sehr emotionalen Moment. „Wir waren damals Kinder, heute sind wir ganz andere Menschen. Das war eigentlich das interessante“, meinte auch Jürgen Harnisch.

„Hannibal“ und das Geheimnis der Zitronen

Beim Bundesfinale 1993 war Harnisch der Held mit zwei Toren gegen das Gymnasium Polgarstraße aus Wien. Besonders war nicht nur Harnischs Schusskraft, sondern auch sein Spitzname „Hannibal“. Wenn er sich richtig erinnere, stammte dieser Name von der gefürchteten Figur Hannibal Lecter aus dem Film „Das Schweigen der Lämmer“, meinte Harnisch 30 Jahre später. Groß war beim Klassentreffen auch der Applaus, als der Trainer von damals, Sportlehrer Michael Strodl, zum Treffen erschien. Auch er war sichtlich bewegt und sprach von einer „traumhaften Atmosphäre“.

Strodl bestach damals in seiner Funktion als Trainer nicht nur durch klare Ansagen, sondern auch durch ungewöhnliche Methoden. Denn in der Pause gab es für die Spieler immer Zitronen zu essen. „Vielleicht war das der Schlüssel zum Erfolg“, meinte Christian Artner schmunzelnd. Auch in die Zitrone gebissen hat Thomas Borenitsch. Der Ex-Mattersburg Goalie hat damals noch Tore geschossen, nicht verhindert. „Im Halbfinale gegen Wörgl habe ich ziemlich zum Schluss ein Kopfballtor gemacht. Das war das 1:0. Es war ein wichtiges Tor, damit wir überhaupt ins Halbfinale gekommen sind. Das war auch das letzte Tor, das ich geschossen habe“, so Borenitsch.

Erinnerungen an imposanten Empfang

Auch die TV Beiträge von damals sorgten dafür, dass die Erinnerungen noch mal aufgefrischt wurden. Imposant war damals auch der Empfang nach dem Sieg in Mattersburg. „Nach dem Sieg war die Euphorie groß und alle haben wir gewonnen“, erinnerte sich Hans Spieß der ehemalige Direktor der Hauptschule Mattersburg. Es gäbe noch mehr tolle Geschichten vom bislang letzten burgenländischen Sieg in der Fußball Schülerliga zu erzählen. Dazu gibt es vielleicht beim nächsten Klassentreffen Gelegenheit.