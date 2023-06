Kovacs: Letzte Rede als Bundesratspräsident

In Kovacs Amtsperiode fiel unter anderem der Umzug des Parlaments zurück ins renovierte Haus am Ring – mehr dazu in Parlament nach Sanierung feierlich eröffnet. Kovacs sprach in seiner Rede von einem beeindruckenden und enormen Interesse am sanierten Parlament.

Günter Kovacs (SPÖ) Der Bundesrat tagt in seiner vorletzten Plenarwoche vor der Sommerpause. Abgesegnet werden etwa das Paket gegen Kinderarmut und der Klimabonus 2023, der geringer ausfällt als im Vorjahr. Die Sitzung beginnt mit einer Aktuellen Stunde mit Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Der amtierende Bundesratspräsident Günter Kovacs, SPÖ, hält seine Abschiedsrede, da der Vorsitz in der Länderkammer am 1. Juli vom Burgenland nach Kärnten wechselt.

In seiner Bilanz hob Kovacs zudem die parlamentarische Enquete zum Thema Pflege hervor. „Es herrscht große Einigkeit darin, dass in vielen Bereichen Verbesserungen notwendig sind. Es sind die Länder, die große Anstrengungen gerade im Bereich der Pflege unternehmen“, so Kovacs, der dabei das burgenländische Anstellungsmodell für pflegende Angehörige erwähnte.

Kärnten übernimmt Vorsitz in LH-Konferenz

„An innovativen Lösungen wird aber klarerweise auch in anderen Bundesländern gearbeitet. Klar ist: Ein Modell, das für ein Bundesland richtig ist, muss nicht auch das beste Modell für ein anderes Bundesland sein. Hier braucht es Lösungen, die abgestimmt werden auf die jeweiligen Bedürfnisse und Gegebenheiten der Länder und für die Regionen maßgeschneidert sind.“, so Kovacs. Mit Juli übernimmt Kärnten den Vorsitz im Bundesrat und bei der Landeshauptleutekonferenz – mehr dazu in LH-Konferenz: Kärnten übernimmt Vorsitz.