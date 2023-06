Getreideernte: Getrübte Stimmung trotz guter Ernte

„Sonnige Ertragsaussichten bei Getreide, aber generell eine trübe Stimmung bei den Landwirten“, so beschreibt am Donnerstag der österreichische Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger die aktuelle Lage der Bauern. Die Ernteaussichten seien gut, aber die Getreidepreise seien sehr niedrig. Gepaart mit hohen Betriebsmittelkosten verschärfe das die Situation für die Bauern.

ORF

Zudem würden Getreideimporte aus der Ukraine in die EU die Märkte verzerren. Man sei solidarisch mit der Ukraine, aber schon geringe Mengen, die in Österreich landen, würden laut Moosbrugger zu Preisrückgängen führen. „Daher fordern wir, dass die Europäische Union rasch Maßnahmen setzt, damit die ukrainischen Ernteprodukte den Weg in die eigentlichen Zielländer oder dorthin finden, wo sie hin sollen, und dort auch den Hunger tatsächlich stillen und nicht auf anderen Märkten landen“, so Moosbrugger.

Berlakovich: „Niemand will Kürbiskerne aus China“

Die Landwirtschaftskammer kritisiert zudem Verbote von Pflanzenschutzmitteln seitens der EU. 5.000 Hektar Zuckerrüben seien österreichweit etwa durch den Rüsselkäfer zerstört worden, 10.000 Hektar sind es beim Ölkürbis. „Daher ist es wichtig, dass es einen entsprechenden Pflanzenschutz auch gibt. Wir sind etwa stolz auf unser original steirisches Kürbiskernöl. Niemand will Kürbiskerne aus China im Kürbiskernöl haben. Daher ist es wichtig, dass wir die heimische Produktion stärken“, sagt der burgenländische Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berkalovich.

Flächengewinne gibt es etwa beim Körnermais, beim Roggen oder bei der Wintergerste. Die Hauptnachricht, die die Landwirtschaftskammer am Donnerstag in Richtung EU kommunizieren will: Nachhaltigkeit und Landwirtschaft in Balance zu bringen.