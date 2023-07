Lauftalent Bezecny: In den USA zur großen Karriere

Seit sieben Jahren steht das Laufen im Mittelpunkt des Lebens von Emil Bezecny. Mit erst 18 Jahren hat Bezecny schon diverse Bestzeiten über 5.000 und 10.000 Meter aufgestellt. Eine Leidenschaft, die der 18-jährige zum Beruf machen möchte. Dabei hat alles aus einem ganz anderen Grund begonnen. „Begonnen habe ich so mit zehn beziehungsweise elf Jahren, ursprünglich um abzunehmen. Mein Papa hat mich dazu begeistert, weil er früher Läufer war“, so Bezecny.

ORF

Vater Andreas ist die wichtigste Bezugsperson für Emil Bezecny. Er ist eben nicht nur Vater, sondern auch Trainer. „Lustigerweise war Emil ein molliges Kind. Deshalb haben wir zum Laufen begonnen. Das war sein Wunsch. Aber dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass er da wirklich talentiert ist“, so Andreas Bezecny. „Wir sind ein super Team. Klar gibt es ab und zu Meinungsverschiedenheiten: Etwa, wenn ich etwas mehr machen, noch ein Lauf mehr. Dann sagt der Papa eher nein“, so Emil Bezecny.

Studium in Colorado: Studieren und Trainieren

Emil Bezecny hat vor kurzem die Matura bestanden. Das Jahr 2023 hält jetzt nur mehr sportliche Höhepunkte bereit. Zuerst die erstmalige Teilnahme an der Unter-20-Europameisterschaft. „Ich war noch nicht auf Freiluft auf der Bahn. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie diese Erfahrung sein wird“, so Bezecny.

ORF

Nach dem Sommer folgt der nächste große Bruch: Emil Bezecny geht nach Colorado (USA), um zu studieren und vor allem zu trainieren. Es sei schon immer sein Traum gewesen, einmal nach Amerika zu gehen, gerade auch wegen des Läuferprogramms, so der junge Sportler: „Ich werde jetzt zu Hause überwiegend Englisch reden, gerade um mich vorzubereiten. Ansonsten lass’ ich alles auf mich zukommen.“

ORF

Olympische Spiele als großes Ziel

Emil Bezecny ordnet sehr viel, wenn nicht sogar alles seiner Sportkarriere unter. Der große Traum ist der gleiche wie bei vielen Leichtathleten. „Der größte Traum ist natürlich die Olympiade, wie von fast von jedem Spitzenleichtathleten“, so der 18-Jährige. „Der Plan ist jetzt mal die nächsten vier Jahre auf alle Fälle. Die Olympischen Spiele in Los Angeles wären natürlich ein Traum“, so sein Vater. Das Laufen ist die Leidenschaft von Emil Bezecny. Der Weg zum Erfolg braucht Ausdauer, sowohl körperlich als auch mental. Dass Emil Bezecny über die dafür benötigte Stärke verfügt, hat er durchaus schon beweisen.