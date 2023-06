Jugendliche machen Führerschein später und brauchen länger

Der Führerschein als Ticket zur Freiheit. Was einst galt ist auch heute immer noch so. Vor allem im ländlichen Raum. Es hat sich aber etwas geändert, denn im Schnitt brauchen Schülerinnen und Schüler mittlerweile länger, um den Führerschein zu machen. Zudem ist der Führerschein ist auch nicht mehr das eine große Ziel, das mit dem 17. oder 18. Lebensjahr sofort erreicht werden muss, sagt Karl Karner, Vorsitzender der Fachvertretung der Fahrschulen. Es zeige sich, dass sich viele Jugendliche den Führerschein erst ein paar Jahre später machen. Das passiere „im höheren, aber auch noch jugendlichen Alter von – sagen wir einmal bis 25 Jahren“, so Karner.

ORF/Philip Dirnbeck

Mobilitätswende beschäftigt Fahrschulen

Was die Fahrschulen derzeit aber beschäftigt, ist die Mobilitätswende. Der Führerscheinkurs soll verändert werden. Anstatt den Schülerinnen und Schülern nur das Autofahren beizubringen – sollen in Zukunft alle Varianten der Mobilität und deren Vorteile im Kurs behandelt werden. „Wir haben dabei vorerst einmal vom Spritsparen bis zur Elektromobilität einige Programme entwickelt und sind jetzt gerade dabei auch Programme für E-Scooter- und E-Radfahrer zu etablieren“, so Karner.

Führerschein immer noch begehrt Der Führerschein ist seit Generationen einer der ersten großen Schritte in die Unabhängigkeit. Auch wenn sich das Image des Autofahrens in den vergangenen Jahren verschlechtert hat, ist und bleibt der Führerschein eines der großen Ziele der Jugend.

Auch der kontinuierliche Rückgang von Schalt-Autos soll in Zukunft berücksichtigt werden. Die nächste Änderung der Führerschein-Richtlinie soll zwar erst in ein paar Jahren kommen – die Fahrschulen wollen bis dahin aber gut gerüstet sein.