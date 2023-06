Neuer Hafen für Yacht Club Breitenbrunn

Direkt neben der Seebühne in Mörbisch soll der Yacht Club schon bald unter einem neuen Namen eröffnet werden. Die CCW-KG, kaufte dieses Areal und vermietet es an den Club. Auch das Restaurant Langgusto soll wieder eröffnet werden. Zuvor befand sich dort die Segelschule Lang, bzw. das Wassersportzentrum. Die Betreiber verkauften alles.

Segelschule soll wieder Fahrt aufnehmen

20.000 Quadratmeter ist der erworbene Grund groß. Dazu gehören die Räumlichkeiten der Segelschule, das ehemalige Lokal Langgusto, die Steganlage, mit mehr als 80 Stellplätzen, die Wiese mit Grillplatz, Parkplätze und ein Schilfgebiet. Das Areal sei für den Yacht Club in seiner Dimension einzigartig. Man könne wieder Jugendveranstaltungen machen, in einer Größe, in der man es schon immer gewohnt gewesen sei. Für Veranstaltungen wie beispielsweise Europameisterschaften brauche es ein bestimmtes Gebiet, dass man in Mörbisch nun habe, so Christian Müller-Uri, Finanzreferent und zweiter Präsident des Yacht Clubs.

ORF/Raphaela Pint

Auch das ehemalige Lokal Langgusto, soll als Restaurant weitergeführt werden. Man sei auf der Suche nach einem Pächter, der das Lokal betreibe. Ziel sei es, das Lokal nicht nur für den Club, sondern als öffentliches Restaurant zu betreiben, so Müller-Uri. Neben diversen Wassersport-Möglichkeiten sollen auch Segel-Sportlerinnen und Sportler ausgebildet werden. Man habe bereits jemanden, der die Schule mit einer Firma professionell betreiben möchte. „Ziel ist es, Seglerinnen und Segler auszubilden, die einmal bei Olympischen Spielen teilnehmen werden. So wie wir das früher schon einmal gemacht haben“, erklärte Müller-Uri.

ORF/Raphaela Pint

Pachtvertrag wurde nicht verlängert

Jahrzehntelang war der Yachtclub in Breitenbrunn beheimatet. Das Grundstück gehörte allerdings den Esterhazy Betrieben. Nachdem der Pachtvertrag mit der Gemeinde nach 50 Jahren ausgelaufen war, wollte Esterhazy ein modernes Seebad bauen, was aktuell auch passiert. Esterhazy und Yacht Club konnten sich nicht einigen. Nach jahrelangem Streit, auch vor Gericht, gibt es nun doch ein Happy End für den Yacht Club. Auch für die Gemeinde Mörbisch ist es erfreulich, dass es nun am See weitergeht.