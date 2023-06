Konrad startet doch bei der Tour de France

Vergangene Woche stand Patrick Konrad vorerst nicht im Aufgebot seines deutschen Rennstalls Bora Hansgrohe. Der Wahl-Eisenstädter war zu diesem Zeitpunkt gesundheitlich angeschlagen, beim Giro D’Italia bewältigte er die letzte Etappe noch krank, kam dann verspätet ins Trainingslager nach Frankreich. Sein Start war zu diesem Zeitpunkt also noch ungewiss.

Start am Samstag

Am Montag gab sein Team bekannt, dass der letzte offene Startplatz an den Burgenländer geht. 2021 gewann Konrad eine Etappe bei der Tour de France, es war einer der größten Erfolge in seiner Karriere. Für Konrad ist es das erste Mal in seiner Karriere, dass er sowohl den Giro, als auch die Tour de France im selben Jahr bestreiten wird. Die 110. Auflage der Tour startet am Samstag in Bilbao. Und endet am 23. Juli in Paris.