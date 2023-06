100 Jahre Tamburizza im Burgenland

Aktuell gibt es im Burgenland etwa 50 Tamburizzagruppen. Das erste Tamburizza-Ensemble der Burgenlandkroaten gab es in Baumgarten. Es wurde 1923 auf Initiative des Schulmeisters Slavko Marhold gegründet. Die Tamburica sei ein Teil der Identität der Burgenglandkroaten und die Euphorie halte bis heute an, so Stanko Horvath, Vorsitzender des kroatischen Kulturvereins Burgenland.

Mehr als 300 Akteure feierten Jubiläum

Mit einem Tamburizza-Festival wurde das 100-Jahr-Jubiläum am Sonntag in Eisenstadt gefeiert: Ein bunter Folkloreumzug durch die Eisenstädter Fußgängerzone führte zum Fest im Kulturzentrum. Zwölf Folkloregruppen aus dem gesamten Burgenland, sowie aus Ungarn und der Slowakei waren vertreten.

Auf der Bühne präsentieren dann mehr als 300 Akteure ihre Leidenschaft für die Tamburizza. Trotz seiner 100 Jahre kann das wohl bedeutendste Instrument der Burgenlandkroaten auch die Jugend begeistern. Und somit ist, wenn auch nicht für 100, aber sicher für die nächsten 50 Jahre, der Fortbestand der Tamburizza garantiert.