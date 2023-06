Eine Polizeistreife bemerkte den Jungvogel am Samstag gegen 13.00 Uhr. Der Falke dürfte davor aus seinem Nest gefallen sein. Die Beamten fingen das Tier ein, bevor es auf die Straße geriet.

LPD Burgenland

Der kleine Turmfalke wurde in die Obhut des Tierheims in Parndorf gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mit.