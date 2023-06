Neue Kunst-Ausstellung in Trausdorf eröffnet

Die Besucherinnen und Besucher werden bei der heurigen Ausstellung in die fantastische Bilderwelt der Kunstrichtung „Art Brut“ entführt. Die Werke aus der Sammlung Infeld wurden zu therapeutischen Zwecken in der ehemaligen Nervenheilanstalt Gugging gemalt. Bilder von August Waller, Johann Hauser oder Oswald Tschirtner sind Kunstwerke von Weltruf abseits etablierter Strömungen.

Hilft im alltäglichen Leben

„Aus diesen Bildern kann man lernen, dass wir, die wir glauben, einen gesunden Geist zu haben, manchmal durch das Sehen mancher Zeichnungen, einfach eine andere Lebenseinstellung bekommen. Das hilft auch im alltäglichen Leben“, so Kurator Karolj Palkovich.

ORF

Seit 30 Jahren kommentiert der Internist Peter Palkovits für die kroatische Wochenzeitung „Hrvatske Novine“ mit seinen Karikaturen politische und gesellschaftliche Ereignisse in der kleinen und großen Welt. Seine erste Karikatur hat Peter Palkovits als 17-Jähriger aus Frust über politische Ereignisse zu Papier gebracht.

ORF

Den Frust von der Seele zeichnen

„Vieles hört man, natürlich liest man in den Zeitungen und sieht im Fernsehen, was einen ärgert, bewegt und motiviert sich zum Teil Frust und Ärger über Despoten in der Welt bis hin zu Kleinigkeiten im Alltag von der Seele zu zeichnen“, so Peter Pakovits. Ereignisse in der kroatischen Volksgruppe loziert Peter Palkovits gerne in die fiktive Ortschaft Norištof – Narrendorf. „Indem der Betrachter die Karikatur anschaut, auf den ersten Blick lächelt, entsteht so etwas wie ein heilsamer Effekt, dass man sich selbst vielleicht in dieser Karikatur wiederfindet“, sagte der kroatische Botschafter Daniel Gluncic.

Die Ausstellung in der Pfarrscheune hat einen fixen Platz im Kulturleben der Gemeinde Trausdorf gefunden. Sie wird jährlich von bis zu 3.000 Menschen besucht. Auch kommendes Jahr soll die Kooperation mit der Sammlung Infeld fortgesetzt werden.