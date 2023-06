Gefährliche Mücken auf dem Vormarsch

In Österreich sind laut AGES bisher an die 50 verschiedenen Gelsen-Arten nachgewiesen worden – darunter etwa auch die Tigermücke. Sie überträgt zum Teil gefährliche Krankheiten wie das Dengue-, Chikungunya- oder das Zikavirus und kommt vor allem in Wien oder Graz vor.

55 West-Nil-Fieber in zwölf Jahren

Zwischen 2010 und 2022 hat es in Österreich 55 Fälle von West-Nil-Fieber gegeben, die Betroffenen haben sich auch bei uns angesteckt. Die wahrscheinlichsten Ansteckungsorte seien Wien, Niederösterreich und das Burgenland, obwohl das Risiko sehr gering sei. Alle Dengue-Fieber-Fälle sind allerdings ausnahmslos bei Reise-Rückkehrern diagnostiziert worden.

APA/JAMES GATHAN

Klimawandel begünstigt weitere Ausbreitung

Der Grund für die stärkere Ausbreitung von diesen Gelsenarten ist laut EU-Gesundheitsbehörde der Klimawandel. Hitzewellen, Überschwemmungen, längere Sommer seien günstige Bedingungen. Wenn die Ausbreitung so weitergeht, müsse man mit mehr Fällen und möglicherweise Todesfällen durch Krankheiten, wie etwa das Dengue-Fieber, rechnen. Deshalb sei es wichtig die Populationen zu kontrollieren, die Überwachung zu verbessern sich persönlich zu schützen.