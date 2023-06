Sport

Beachvolleyball: Top-Erfolg für Petutschnig

Seit 2013 bestreitet Lorenz Petutschnig aus Bad Sauerbrunn internationale Beachvolleyball-Herrenturniere. So knapp an einem Turniersieg wie auf Ios in Griechenland war der 29-Jährige seit neun Jahren nicht mehr dran. Am Ende wurde es für ihn und seinen Partner Platz zwei.