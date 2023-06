Special Olympics: Gute Zwischenbilanz für burgenländische Abordnung

Am Freitag gewann Jennifer Koubek die bislang letzte Medaille. Sie wurde im 3000-Meter-Lauf ihrer Klasse Zweite. Nach Bronze über 1500 Meter ist das bereits ihre zweite Medaille bei diesen Spielen. Ebenfalls schon Edelmetall gewann Mischa Pisanko über 10000 Meter. Das Finale über 400 Meter steht für ihn noch aus. Sehr erfolgreich waren die Kraftsportler des Teams Dornau. Marcel Golacz gewinnt zweimal Silber und einmal Bronze. Emanuel Horvath holt in seiner Klasse drei Silbermedaillen. Über einen 2. Platz freute sich auch das Unified Bowling Team Andre Kowald und Jürgen Horvath.

Für die bisher einzigen Goldmedaillen sorgten die Radfahrer Hans Peter Fleck und Thomas Nagy. Die beiden gewannen ihre Klasse im Zwei-Kilometer-Zeitfahren. In der Leichtathletik, beim Radfahren und beim Bowling stehen aum Wochenende noch Bewerbe auf dem Programm. Bei den Special Olympics World Games in Berlin sind Sportlerinnen und Sportler mit mentaler Beeinträchtigung aus 190 Ländern dabei – mehr dazu in Elf burgenländische Athleten treten bei Special Olympics an.