ORF-Sommerfest in Podersdorf abgesagt

Aufgrund des Wetters hat der Podersdorf Tourismus als Veranstalter, in Abstimmung mit dem ORF Burgenland beschlossen, das Sommerfest in Podersdorf abzusagen, weil das Risiko zu groß ist. ORF-Burgenland-Moderator Sebastian Györög, hätte heute erstmals durch das Sommerfest geführt, er beschreibt das Wetter vor Ort als extrem windig.

Zehn ORF-Sommerfeste finden noch statt

Das Sommerfest in Podersdorf wäre das dritte gewesen, in Güssing und Frauenkirchen sind die Sommerfeste bei gutem Wetter und guter Stimmung über die Bühne gegangen. Weitere zehn Sommerfeste stehen noch an, kommenden Freitag, am 30. Juni wird am Hauptplatz in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) gefeiert.