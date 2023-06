Pflegekräftemangel: Länder berieten über Maßnahmen

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hätten sich die Anforderungen an den Pflegeberuf stark verändert, meinte Schneemann: „Die immer größer werdenden Herausforderungen bringen die Pflegekräfte an ihre Grenzen. Dem Gesundheits- und Pflegebereich gehen die Pflegekräfte aus.“ Oberstes Ziel sei daher, ausreichend Personal zu gewinnen und dann auch langfristig zu halten.

Der Beschluss der Landesrätinnen und -räte zur Erweiterung der Kompetenzen wird laut Schneemann im Rahmen der Pflegeentwicklungskommission, die von Bund, Ländern und Gemeinden gegründet wurde, weiterverfolgt. An der Rekrutierung von Personal aus Drittstaaten arbeiten die Länder bereits mit unterschiedlichen Staaten und Kooperationspartnern. Die geforderten Erleichterungen bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse wurden vom Bund schon mit der Pflegereform in Angriff genommen, so Schneemann.

ORF

Rauch: Einfachere Zugangsbedingungen für Pflegekräfte aus Drittstaaten

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) betonte, dass mit der Pflegemilliarde und der Pflegereform einige Verbesserungen umgesetzt wurden. Das umfasse auch einfachere Zugangsbedingungen für Pflegekräfte aus Drittstaaten. „Denn um den Pflegebedarf in Österreich auch in den kommenden Jahren decken zu können, müssen wir die Rahmenbedingungen für im Ausland ausgebildete Pflegekräfte deutlich attraktiver gestalten und einen raschen Berufseinstieg ermöglichen.“

Kärntens Soziallandesrätin Beate Prettner (SPÖ) sprach sich für eine Attraktivierung des Berufsbilds des Pflegefachassistenten bzw. der Pflegefachassistentin aus und damit auch für eine Kompetenzerweiterung in Richtung medizinische Hauskrankenpflege. Außerdem kann sie sich Steuerbegünstigungen für pensionierte Pflegekräfte, die sich etwas dazuverdienen wollen, vorstellen. Prettner forderte auch, das mit 2024 befristete Projekt der „Community Nurses“ darüber hinaus fortzusetzen und finanziell abzusichern.