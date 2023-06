Fußball: Gute Ausgangslage für kommende Saison

In Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat diese Woche der Nachwuchs schon fleißig trainiert. Die Kampfmannschaft beginnt ebenfalls bald mit dem Training. Vier Jahre lang hat Mörbisch jetzt keine Kampfmannschaft gestellt. Dieses Jahr ist der Entschluss gereift, es wieder zu probieren.

Der Neustart erfolgte nicht unüberlegt – das gilt sowohl für den sportlichen Bereich als auch das Umfeld. Im Nachwuchs tut sich wieder einiges und auch in Sachen Einnahmen, wie der Kantine, erhofft man sich in Mörbisch die Rückkehr zu alter Stärke. „Es soll eine Begegnungszone sein, dass sich die Leute aus der Ortschaft wieder treffen und einen Kaffee oder ein Bier zusammen trinken und diskutieren und reden“, so Manfred Blazeg, Obmann des SV Mörbisch.

ORF

Fehlende Spieler und Funktionäre sind ein Problem

Anders ist die Situation beim SC Wiesen (Bezirk Mattersburg). Vor zwei Jahren wurde noch Jubiläum gefeiert, jetzt zieht man sich mit der Kampfmannschaft zurück, denn dem Klub fehlen Spieler und Funktionäre. „Ich kann meine Gefühle momentan nicht beschreiben, es hat mich sehr getroffen. Aber wir haben keine andere Möglichkeit gesehen, da wir gerne als ortsverbundener Verein gelten, und mit vielen einheimischen Spielern auftreten sollen“, so Reinhard Huber, Obmann-Stellvertreter des SC Wiesen.

ORF

Der Nachwuchs in Wiesen wird aber weiter gefördert. Ein Modell, dass auch bei anderen Vereinen forciert wird. Damit soll der Rückzug aus dem Spielbetrieb mit der Kampfmannschaft nur ein vorübergehender sein. Man baue auf die Kinder und wolle sich ein Konzept überlegen, wie es nach einem Jahr weitergehen kann, so Huber.

Fußballverband vorsichtig optimistisch

Die Zahl der Teams im Burgenland bleibt kommende Saison etwa gleich. So muss zwar Hirm, trotz Aufstieg in die erste Klasse, nächste Saison aussetzen. Dafür wird der Sportplatz in Stinatz künftig wieder von Football- und Fußballspielern genutzt.

Im burgenländischen Fußballverband ist man vorsichtig optimistisch. Einer der wichtigsten Punkte für die Zukunft ist, dass es mehr Funktionäre braucht. Josef Bauer-Gruber, Vorsitzender des Spiel- und Klassenausschusses, appelliert an die Ortsbevölkerung der Vereine, die bestehenden Funktionäre zu unterstützen. Es sei wichtig, dass der Fußballplatz als Treffpunkt in der Gemeinde erhalten bleibe.