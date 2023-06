Politik

ÖVP: Sagartz hält Grundsatzrede

Die ÖVP Burgenland trifft sich am Samstag im Kulturzentrum Mattersburg. ÖVP-Parteichef Christian Sagartz hält eine Grundsatzrede. Es geht darum, wohin sich das Burgenland in den kommenden Jahren entwickeln soll. Zudem will er Kritik an der SPÖ-Landesregierung üben.