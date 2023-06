Die besten Rednerinnen und Redner

Insgesamt haben heuer mehr als 400 Schülerinnen und Schüler an dem Bewerb teilgenommen. Sie mussten eine zweisprachige Rede halten, wobei eine Sprache verpflichtend Deutsch war, die zweite konnte frei gewählt werden. Die jungen Rednerinnen und Redner haben insgesamt 89 verschiedene Sprachen verwendet. Im Burgenland haben 13 Jugendliche am Finale im ORF Landesstudio in Eisenstadt teilgenommen – mehr dazu in Burgenland Finale im ORF Landesstudio, wer von ihnen unter den österreichweiten Preisträgerinnen und Preisträgern ist, wird sich am Sonntag zeigen.

Dafür machen sich Jugendliche stark

Neben den Sprachkenntnissen sind bei „Sag’s multi“ auch der Inhalt und die Präsentation der Rede wichtig. Heuer lautete das Motto „Dafür will ich stark sein“. Die Jugendlichen wählten dabei Themen wie Identität, mentale Gesundheit, Mobbing, aber auch Klimagerechtigkeit, Flucht und Rassismus.

ORF

Der Bewerb will einerseits die Sprachenvielfalt in Österreich stärken und anderseits Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre Stimme zu erheben und ihre Meinung zu sagen.