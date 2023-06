Symposium über Zukunft der Pflege

Pflegedirektorinnen und -direktoren aus ganz Österreich, Aussteller, Vortragende aus dem In- und Ausland diskutieren im Kulturzentrum in Eisenstadt am Donnerstag und Freitag über verschiedenste Themen im Bereich der Pflege. Veranstaltet wird das Symposium von der Austrian Nurse Directors Association (ANDA). Ziel der Tagung sei es, die Mitarbeiter zu stärken, so ANDA-Vorsitzende Margareta Bruckner: „Mit dem Symposium wollen wir schaffen, dass wir genau hier im Leadership, in der Führung gute Stärkung bieten können.“

ORF

Pflegeberuf attraktiver gestalten

Organisiert wurden die beiden Tage in Eisenstadt von Pflegedirektorin Brigitte Polstermüller vom Krankenhaus Eisenstadt und Pflegedirektor Andreas Schmidt von der Gesundheit Burgenland. Eines eint alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer: die Suche nach Pflegekräften und wie diese gehalten werden können. Wie könne man den Pflegeberuf attraktiver machen und wie könne man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig halten – das seien die entscheidenden Fragen, so Polstermüller und Schmidt. In Fachvorträgen wird auf genau diese Themen eingegangen.

Helfende Hände in der Pflege werde es auch aus dem Ausland geben, sagt Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ): „Es werden insgesamt ca. 40 philippinische Pflegekräfte demnächst im Burgenland eintreffen.“ Eingesetzt werden sollen die Pflegekräfte von den Philippinen in allen burgenländischen Spitälern.